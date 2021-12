Toei Animation e la questione copyright: duro colpo ad uno YouTuber americano

La crescita dell’animazione giapponese negli ultimi anni ha portato alla nascita di molti canali YouTube dove altrettanti content creators discutono con le loro community delle ultime produzioni. Tuttavia la rigorosità legale che circonda il settore è costata cara al canale Totally Not Mark, che si è visto 150 video bloccati da Toei Animation.

Sfortunatamente questa situazione sembra essere all’ordine del giorno, considerate le rigide concessioni che caratterizzano ancora oggi le leggi sui copyright e sul fair use presenti in Giappone. Mentre gli Stati Uniti d’America permettono l’uso di materiale protetto da copyright per scopi informativi, pedagogici o critici, la questione è molto più delicata all’interno dei confini nipponici.

Stando infatti al sito ufficiale Copyright Research and Information Center of Japan, il creatrore di un’opera detiene i totali diritti riguardo la distribuzione e l’esibizione dei suoi lavori, e chiunque voglia utilizzare materiale protetto dal diritto d’autore deve prima ottenere il permesso da quest’ultimo. Per quanto sembri anni indietro rispetto all’Occidente, il sistema legale del Giappone sta cercando da anni di fare passi avanti, considerando soprattutto ormai l’enorme accessibilità nei confronti di serie, film e videogiochi, e l’importanza che i social media rivestono nel contribuire alla crescita di questi settori.

Si tratta tuttavia di un processo lento, nel quale si dovranno definire normative aperte a questi metodi di consumo dei prodotti ormai consolidati da anni, e che per ora non sembra avere come interesse principale il voler attenuare la tensione tra le aziende giapponesi e i content creators che discutono delle loro IP.

Tornando al caso Totally Not Mark, lo YouTuber è stato assistito da un altro canale, Hoeg Law, che si occupa nello specifico di intricati casi legali. Hoeg Law ha specificato che la legge giapponese non può intervenire sul contenuto di una persona straniera al di fuori dei propri confini. Quindi può solo evitare che i video “incriminati” vengano diffusi e visti in Giappone.

Totally Not Mark ha poi considerato la responsabilità della stessa piattaforma YouTube, contattando diversi membri dello staff per capire come agire. La soluzione appare “semplice”: bloccare l’accesso ai suoi video dal Giappone, operazione per cui avrà bisogno di un manager o di MCN, un network a più canali gestito da diverse figure impegnate nella promozione dei contenuti e nell’amministrazione dei diritti digitali riguardo i video.

Attualmente la Toei Animation ha sbloccato solo 19 dei video di Totally Not Mark, dopo che il ragazzo, con l’aiuto di una sua amica giapponese, ha pubblicato un video-richiesta indirizzato proprio all’azienda.

