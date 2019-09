Toei Animation recluta staff per... 'nuovi grandi progetti'!

Non si sa ancora che fine abbia fatto Dragon Ball Super 2, il misterioso sequel dell'adattamento animato che ha fatto tornare sul piccolo schermo le avventure di Goku e dei suoi amici. Ma se fino a poco tempo qualcosa sembrava essersi arenato, adesso la TOEI Animation inizia a racimolare informazioni.

Sappiamo che c'è un nuovo film in cantiere di Dragon Ball Super, nonostante i dettagli a riguardo siano pressoché miseri. La produzione di ONE PIECE: Stampede, sicuramente, avrà richiesto al team di TOEI molte energie interne per realizzare un film di tale livello di animazioni, dunque è allo stesso tempo una bella boccata d'aria fresca oltre che un messaggio in parte nascosto. La proposta di lavoro da parte dello studio significa molto, non solo perché recita esplicitamente la necessità di dipendenti per creare "nuovi grandi progetti", ma soprattutto perché qualcosa su DB Super 2 pare si stia muovendo.

Dopotutto, quale progetto più grande di un sequel tanto atteso come l'opera di Akira Toriyama potrebbe fare da veci a questa campagna di lavoro? Quanto meno, è lecito aspettarsi che parte della nuova energia possa andare lì, soprattutto in virtù dei rumors arrivati finora, ovvero che avremmo ripreso a sentire parlare del sequel solo dopo la proiezione dell'ultima pellicola legata al franchise di ONE PIECE. Non ci resta che rimanere in allerta, perché se qualcosa si sta realmente muovendo, allora potremmo ricevere novità molto presto.