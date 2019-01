Toei Animation ringrazia i fan con un "reaction trailer" di Dragon Ball Super: Broly

Diamo un'occhiata al trailer speciale con cui Toei Animation ha deciso di ringraziare gli appassionati giapponesi per il supporto fornito a Dragon Ball Super: Broly. Il filmato mostra come i fan hanno reagito in sala nel corso dei vari climax emotivi della pellicola, a conferma del successo riscosso in patria.

Dragon Ball Super: Broly ha da ormai ventiquattro ore superato il mese di proiezione consecutiva in patria, ottenendo un incasso che si va sempre più avvicinando ai fatidici quattro miliardi di yen. Il plauso tributato dal pubblico giapponese alla pellicola non ha lasciato indifferente la casa di produzione alle spalle del franchise, e cioè Toei Animation, che ha deciso di ringraziare i fan in una maniera peculiare.

Come potete vedere nel video Youtube riportato nella parte alta della notizia, Toei ha realizzato quello che viene definito "reaction trailer", e cioè un video in cui vengono mostrate le immagini della sala cinematografica gremita di appassionati al momento della proiezione, a testimonianza delle reazioni che i suddetti hanno avuto nei momenti che segnano i picchi di emotività del lungometraggio.

Nel caso di questo speciale filmato promozionale di Dragon Ball Super: Broly, si tratta delle cosiddette "proiezioni speciali", degli eventi cinematografici particolari che sono pianificati per consentire al pubblico in sala una maggiore immedesimazione, con conseguente crescita del coinvolgimento, attraverso l'uso di oggetti e incitamenti coreografati.

Come potete vedere ci sono forti spoiler riguardo alla trama del film, e i fan non si sono di certo contenuti, basti pensare alla sequenza finale in cui Gogeta scaglia la sua potentissima Kamehameha, con il pubblico che scandisce la frase ormai leggendaria all'unisono con il temibile risultato della fusione tra Goku e Vegeta.

Che ve ne pare quindi di questo tributo ai fan nipponici di Toei Animation visti i risultati di Dragon Ball Super: Broly? Vorreste anche voi avere la possibilità di seguire il film in questo modo o pensate sia una cosa lontana dalla nostra cultura?

In ogni caso Dragon Ball Super: Broly arriverà nei cinema italiani solo il prossimo 28 febbraio, portato da Koch Media, e bisognerà attendere quella data per sapere se le reazioni saranno almeno paragonabili anche tra i fan italiani.