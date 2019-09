TOEI Animation scherza sul design del nuovo IPhone 11 paragonandolo a... Tensing!

Apple ha da poco svelato il suo nuovo smartphone, l'IPhone 11, disponibile in tre versioni e pronto a debuttare sui mercati internazionali a partire dal prossimo 20 settembre. Il melafonino, oltre alle novità riguardanti processore, display ecc. ha mostrato la nuovissima tripla fotocamera, presa immediatamente di mira dai ragazzi di TOEI Animation.

A ragion del vero, il design della tripla fotocamera ha scatenato in primis un'ondata di divertentissimi post da parte di molti personaggi inerenti al mondo videoludico, come Hideo Kojima (Metal Gear Solid), Julian Gerighty (Splinter Cell) e lo staff di Telltale Games (The Walking Dead).

La pagina Facebook di TOEI Animation però si è decisamente superata, creando il meme che potete osservare in calce all'articolo. I ragazzi dello studio di animazione hanno infatti paragonato la tripla fotocamera ai tre occhi di Tenshinhan (Tensing nella versione italiana), il Guerriero Z introdotto nella prima serie di Dragon Ball.

La nuova fotocamera Apple, presente nell'IPhone 11 Pro e nel Pro Max, è composta da tre moduli da 12 Megapixel, il modulo principale, il telefoto e il grandangolo. Questi permettono di catturare fino a 9 immagini: 4 prima dello scatto, 4 durante la pressione del pulsante ed infine una lunga esposizione, dando così vita a scatti di grande qualità.

E voi cosa ne dite? Vi è piaciuta la citazione di TOEI Animation? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che lo studio è recentemente tornato nei cinema dopo il successo di Dragon Ball Super: Broly, con un nuovo film dedicato al mondo di ONE PIECE. Nel caso in cui non l'abbiate ancora visto, vi consigliamo di dare un'occhiata alle prime recensioni.