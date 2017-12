Toei Animation sta per effettuare un importante annuncio legato a Dragon Ball Super!

Non è ancora chiaro se l’annuncio in vista si riferisca ad un nuovo film tratto dall’ultima serie di, uno speciale televisivo legato al franchise, o quant’altro, ma nell’ultima settimana, attraverso una serie di messaggi pubblicati sui social, Toei Animation ha anticipato l’arrivo di un importante annuncio.

Riportati in calce alla notizia, i due messaggi rivelano inoltre che il suddetto annuncio verrò diramato domani, 5 dicembre 2018, di conseguenza non dovremo attendere ancora a lungo per scoprire cosa stia bollendo nel calderone di Toei Animation.

In attesa che il colosso nipponico scopra le proprie carte, vi ricordiamo che Dragon Ball Super, lanciato in Giappone nel luglio 2015, si compone al momento di 118 episodi, e l’attuale saga in corso non dovrebbe terminare prima di febbraio/marzo 2018. In italia la serie è trasmessa da Italia 1, che a partire dal 7 gennaio 2018 dovrebbe mandare in onda gli episodi 53-76, relativi alla saga di Trunks del futuro.