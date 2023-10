Toei Animation: lo studio promette di espandersi con uffici fuori dal Giappone

Il successo degli anime degli ultimi anni sta portando i grandi esponenti del settore a investire in espansioni anche al di fuori del Giappone, investendo nell’Occidente dove la richiesta di produzioni è sempre crescente e ci sono buone prospettive di guadagno. Così ha intenzione di fare la gigante Toei Animation, con piani anche per l’Italia.

Nel corso del 2022 e del 2023 il grande studio d’animazione ha registrato incassi record, dovuti soprattutto alla popolarità dei suoi franchise di spicco, come ONE PIECE, e all’affluenza al cinema di milioni di spettatori entusiasti di vedere per la prima volta un film diretto dal maestro Takehiko Inoue, The First Slam Dunk, e anche le ultime pellicole basate sulle sue galline dalle uova d’oro, ONE PIECE: RED e Dragon Ball Super: Super Hero.

L’ascesa di Toei, però, non sembra fermarsi qui dato che sono previsti piani di espansione globale, con l’Europa come primo obiettivo. Stando a quanto confermato da un report su Variety, Toei Animation avrebbe infatti già azionato i meccanismi per avviare diverse sedi nel continente europeo, una delle quali sarebbe in Italia. Altri progetti vedono invece la nascita di succursali in India e America del Sud.

Non si tratta di una novità per lo studio, in quanto esistono già, e sono operativi da tempo, numerosi uffici in Asia, Australia, Africa e anche in America del Nord, ma sembra che il mercato europeo sia quello più promettente in base alle recenti stime di crescita previste, e quindi Toei ha ben deciso di investire molto. Stando sempre al report, gli uffici in Italia rientrerebbero tra gli obiettivi primari di questa espansione.

Satoshi Shinohara, uno dei dirigenti di Toei Animation, ha parlato dell’incredibile importanza di questi progetti, soprattutto nello stabilire il prima possibile una divisione delle vendite in India. Quando gli è stato chiesto se hanno pensato al Messico, Shinohara ha detto che avere una sede in America Latina sarebbe una carta vincente per la crescita dell’azienda. Cosa ne pensate di questi ambiziosi cambiamenti per Toei Animation? Fatecelo sapere nei commenti.

Prima di salutarci, ecco i 50 personaggi anime più popolari di sempre, e vi lasciamo alle cifre record registrate durante l’ultima asta di Heritage riguardante gli anime.