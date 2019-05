Toei Animation, The Journey è co-prodotto con la saudita Manga Productions

Il nuovo studio saudita Manga Productions ha deciso di affiancare la giapponese Toei Animation per la produzione di The Journey, un film d'animazione che potrebbe costare dai 10 ai 15 milioni di euro. Manga e Toei collaboreranno sulla pre-produzione e sulla creazione della storia e dei personaggi.

La co-produzione nasce da un patto siglato dalle due aziende lo scorso novembre del 2017, un mese prima la revoca da parte dell'Arabia Saudita sul divieto che durava di 35 anni per il cinema. The Journey è un progetto storico per Manga, stando soprattutto a quanto ha dichiarato lo stesso CEO dell'azienda, Bukhary Essam, che è al momento presente a Cannes in qualità di membro del team creativo della azienda.



«Quello che stiamo realizzando con The Journey è la rappresentazione di quanto si stia espandendo la nostra creatività e di quanto l'Arabia stia dando sempre più giovani talenti al mondo dell'intrattenimento: stiamo dando loro tante opportunità e altrettanto supporto, così da fare in modo che il nostro lavoro sia rappresentato adeguatamente all'estero» ha aggiunto Essam. Lo stesso managing director di Toei Animation, Shinji Shimizu, si è detto entusiasta di poter iniziare questa collaborazione.