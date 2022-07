Toei arrabbiata per Dragon Ball Super: Super Hero, l'azienda minaccia azioni legali

Finalmente Dragon Ball Super: Super Hero è arrivato nei cinema nipponici, anche se in ritardo rispetto all'iniziale tabella di marcia. Il debutto in paragone con Broly è stato positivo e ciò di certo spingerà la Toei Animation a produrre ulteriori film sulla saga di Akira Toriyama. La stessa azienda però è alle prese con un altro grave problema.

Molti di coloro che sono andati a vedere il film al cinema hanno registrato e poi diffuso pezzi del film. In pochi giorni, Dragon Ball Super: Super Hero è stato vittima di 3000 upload illegali e questo numero sarà indubbiamente destinato a crescere. I video, diffusi su Youtube, Facebook e tante altre piattaforme social sono state notate dall'azienda che ora minaccia azioni legali. Gli upload sono finiti nel mirino e così la Toei ha chiesto a quelle piattaforme di rimuovere i video con le parti registrate del film.

Chi viola il Japan's Copyright Act può imbattersi in circa 10 anni di carcere e 10 milioni di yen di multa, o una sola delle due condizioni a seconda della situazione. Non è la prima volta che succede, dato che casi simili si sono verificati nel 2010 con il film Space Battleship Yamato Resurrection, nel 2011 con Mobile Suit Gundam 00 the Movie: A Wakening of the Trailblazer, nel 2012 con Magical Girl Lyrical Nanoha the Movie 2nd A's e ovviamente nel 2021 con Demon Slayer Movie: il treno Mugen.