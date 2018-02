Columbia e Toei Animation annunciano due nuove raccolte di brani per Dragon Ball Super!

hanno annunciato il 28 febbraio rilasceranno in Giappone il secondo volume della colonna sonora died una speciale raccolta i temi di apertura e chiusura della serie.

Diviso in due dischi, il secondo volume della colonna sonora include tutte le tracce introdotte durante la saghe di Trunks del Futuro e della Sopravvivenza degli Universi (il Torneo del Potere, insomma). Il volume include poi una serie di riarrangiamenti della nuova opening, “Limit-Break x Survivor”, spesso utilizzata come motivetto durante gli episodi della serie. Curiosamente, il primo volume era invece stato rilasciato nel febbraio 2016.



Chiamata “Super Theme Song Collection”, la speciale raccolta annunciata da Toei non include tutti i temi di apertura e chiusura di Dragon Ball Super, in quanto sembrano ancora mancare all’appello la decima ed undicesima sigla di chiusura, “By a 70cm Square Window” (ROTTENGRAFFTY) e “LAGRIMA” (OnePixcel). Al contrario, la compilation includerà invece l’insert song “Ultimate Battle”, più volte utilizzata nel corso del Torneo del Potere e che ad oggi, a differenza delle altre tracce, non è mai stata inclusa in alcuna raccolta in brani.



Di seguito vi proponiamo la lista completa nei brani inclusi nella compilation.

Chōzetsu ☆ Dynamic! (Kazuya Yoshii) Dragon Ball Super Opening Theme #1 Hello Hello Hello (Good Morning America) Dragon Ball Super Ending Theme #1 Starring Star (KEYTALK) Dragon Ball Super Ending Theme #2 Light Pink (LACCO TOWER) Dragon Ball Super Ending Theme #3 Forever Dreaming (Czecho No Republic) Dragon Ball Super Ending Theme #4 Easy-Going Dance (Batten Showjo Tai) Dragon Ball Super Ending Theme #5 Fried Rice Music (Arukara) Dragon Ball Super Ending Theme #6 An Evil Angel and Righteous Devil (THE COLLECTORS) Dragon Ball Super Ending Theme #7 Limit-Break x Survivor (Kiyoshi Hikawa) Dragon Ball Super Opening Theme #2 Boogie Back (Miyu Inoue) Dragon Ball Super Ending Theme #8 Far Away (LACCO TOWER) Dragon Ball Super Ending Theme #9 Ultimate Battle (Akira Kushida) “Tournament of Power” Insert Song

Coma accaduto per il primo volume della colonna sonora, è improbabile che le due compilation giungano anche nel nostro paese, ma questo non vi preclude la possibilità di importarle direttamente dal Giappone. Ne acquisterete qualcuna?