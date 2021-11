Toei al lavoro su due misteriosi film non annunciati, ecco i trailer

Il canale YouTube di Toei Film (studio di animazione del redditizio Dragon Ball Super) ha caricato due misteriosi trailer all'inizio della giornata per quelli che sembrano essere due film anime che non erano stati precedentemente annunciati che dovrebbero uscire (presumibilmente, in sala) nel 2022 da registi per ora sconosciuti.

Entrambi i trailer mostrano i film nelle loro fasi di produzione, con una presentazione simile, anche se il contenuto effettivo varia tra di loro. Il primo trailer (sopra) mostra Soundback Kanade no Ishi, un film anime del regista esordiente Hitomi Saito su un gruppo di adolescenti che costruiscono un robot.

Il secondo trailer (sotto) introduce Unmei Sensen Liddle-Light, un film anime del regista Chiharu Ouji, che, secondo la descrizione del video, ha precedentemente diretto il film Hikari no Yosuga, anche se non si trovano ulteriori informazioni online su quest'ultimo.

Tuttavia, le descrizioni su YouTube riportano alla serie di libri Haken Anime! della misteriosa autrice Mizuki Tsujimura, dove gli stessi nomi dei personaggi, così come il film anime Hikari no Yosuga, sembrano esistere nel mondo fittizio del romanzo.

Mentre nessun annuncio formale di un film o anime di Haken Anime! è ancora arrivato, un bando per le comparse per un film live-action è stato pubblicato online il 20 giugno. Qualunque cosa possa uscire da questi trailer è ancora da vedere, ma continuate a seguirci per ulteriori dettagli su questi misteriosi progetti.

In ultimo, vi lasciamo con le dichiarazioni del presidente di Toei sul problema dell'industria degli anime.