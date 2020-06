Toei presenta 'l'anime che continuerà per 100 anni', tutti i vincitori del contest

Un anno fa vi parlammo per la prima volta del curioso contest organizzato da Toei Animation e rivolto a tutti gli appassionati di anime e manga, denominato "100-Year Anime Project". Oggi, 8 giugno 2020, sono stati finalmente rivelati tutti i vincitori, nonché il possibile nome dell'anime che "continuerà per oltre 100 anni".

L'idea alla base del progetto fu proprio questa: trovare una serie con le potenzialità adatte per proseguire per un centennio. I partecipanti poterono inviare le proprie proposte scegliendo uno dei quattro "Percorsi" disponibili: A (zero esperienza nel settore), B (poca esperienza), C (categoria e parte dedicata al remake dell'anime Ikkyu-san), D (mangaka, disegnatori, animatori).

Oggi Toei Animation ha premiato i vincitori delle prime due categorie, assegnando un premio in denaro di 1 milione di yen (circa 8000 euro) ai primi classificati, di 500.000 yen ai secondi e di 300.000 yen alle cosiddette "menzioni onorevoli". I premi per i Percorsi C e D non sono ancora stati assegnati.

Reiji Shinmaru e Masahiro Oshima hanno trionfato rispettivamente nelle categorie A e B, con i progetti anime Pygmalion's Orange e The Birth of the Acorn News Rescue Service: Let the Pegasus Fly Through the Sky. Uno tra questi due e il vincitore del Percorso D sarà quindi il vincitore assoluto. Tra gli altri, Toei Animation ha premiato altri quattro progetti A (Paint the Earth, Ride on Lion, Meteor Gatherer e A Jellyfish's Bones) e il progetto B Even the Rain is Multi-colored di Ryuichi Amane. Aspettatevi di vedere qualcuna di queste opere nelle vostre televisioni entro pochi anni.

E voi cosa ne pensate? Un anime può davvero tenere alta l'attenzione del pubblico per 100 anni? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!