Togashi ha cambiato una cosa importante nella produzione di Hunter x Hunter: ecco cosa

Yoshihiro Togashi è tornato al lavoro ormai da qualche mese. Il mangaka si è occupato di disegnare le bozze dei prossimi capitoli della sua creatura tanto attesa. Per il momento, Hunter x Hunter è al capitolo 400 anche se mancano ancora tanti processi per completare questi capitoli. Intanto il mangaka continua a twittare aggiornamenti.

Tramite il suo account, l'autore negli ultimi giorni ha comunicato diverse cose sulla produzione dei capitoli di Hunter x Hunter. Lui e i suoi assistenti si stanno dando da fare per rifinire i 10 capitoli già pronti, dato che hanno bisogno di essere ridisegnati per i manoscritti finali, con tanto di inchiostratura, balloon per i testi, l'inserimento di questi ultimi e tanto altro ancora.

Nelle ultime ore però Togashi ha rivelato un'importante cambiamento nella produzione di Hunter x Hunter. Il mangaka infatti ha confermato su Twitter di essere passato in parte al disegno digitale, una cosa non da poco per un autore di vecchia data come lui. A quanto pare, con il digitale si sente più appesantito dal lavoro, anche se non è stata data la motivazione. Plausibile una non ancora adeguata propensione all'utilizzo dei nuovi strumenti di disegno, che però tanti mangaka usano volentieri.

Purtroppo però ci sono anche condizioni di salute non ottime per Togashi, come ha rivelato sempre lui di recente.