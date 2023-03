Togashi ritorna su Twitter: il capitolo 401 di Hunter x Hunter è pronto, ci sono novità?

È passato un altro anniversario senza Hunter x Hunter. Il manga di Yoshihiro Togashi esordì su Weekly Shonen Jump nel marzo di 25 anni fa, eppure nell'ultimo decennio il mangaka non ha mai pubblicato capitoli in questo periodo. Nonostante ciò, i fan sono stati almeno accontentati in parte con l'ultima sequenza di capitoli, conclusasi a dicembre.

Questi dieci capitoli erano stati largamente annunciati proprio da Togashi che, giorno dopo giorno, aveva sorpreso tutti con comunicazioni costanti su Twitter, a partire da giugno 2022. Da quando però ha realizzato il capitolo 400 di Hunter x Hunter, le comunicazioni si erano praticamente interrotte. Non c'erano più informazioni sulla serie e anche da parte di Weekly Shonen Jump si attendevano novità, dopo le ultime dichiarazioni.

Ebbene, dopo diversi mesi di nulla, si torna a parlare di Hunter x Hunter, e ciò è dovuto proprio all'autore, che è tornato a scattare foto e a far sapere lo stato del lavoro sul suo manga ai lettori e appassionati di tutto il mondo. Da poche ore, Yoshihiro Togashi ha caricato un tweet con tanto di foto dove mostra il completamento di Hunter x Hunter 401, il primo capitolo non ancora pubblicato. La foto mostra tutte le pagine numerate del manoscritto, dalla 1 al 19, ma c'è anche un commento da parte del mangaka.

Togashi conferma che non è stata ancora decisa la cadenza di Hunter x Hunter, ma che per ora è contento di essere tornato a lavorare alla scrivania, anche se poco per volta. Da questo momento, comunque, inizia la ripresa dei lavori sul manga e quindi nei prossimi mesi è probabile che arrivino tutte le novità sulla pubblicazione.