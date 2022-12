TOHO Animation, in arrivo 5 corti animati per il 10° anniversario dello studio

Il 2023 si prospetta pieno di soddisfazioni per TOHO Animation, che festeggerà il decimo anniversario. A gennaio uscirà la nuovissima produzione Trigun Stampede, il cui trailer ha mostrato un innovativo utilizzo della 3DCG subito apprezzato da alcuni fan ma, come tutte le novità, molto odiato dai puristi dell'opera originale.

Trigun Stampede ma non solo: TOHO Animation ha anche prodotto, tra gli altri, Ride Your Wave con Maasaki Yuasa, Weathering with You e Your Name con Makoto Shinkai e Harmony con Michael Arias e Takashi Nakamura. Inoltre, lo studio con sede a Chiyoda ha partecipato alla distribuzione di moltissimi anime famosi degli ultimi anni, come Demon Slayer - Il Treno Mugen e My Hero Academia: Two Heroes.

Per il 10° anniversario TOHO Animation ha deciso di distribuire 5 corti animati, nell'ambito del progetto chiamato "TOHO Animation Music Films". Come possiamo leggere nel post su Facebook de L'Anima dell'Animazione, i corti verranno rilasciati nel corso della primavera 2023, e vedranno diversi animatori a lavoro. TOHO ha già diffuso diversi dettagli sui corti, che vi mostriamo di seguito:



Titolo corto: "COLORs"

Regista: Tetsuro Araki

Compositore: Hiroyuki Sawano

Cantante: Hata Motohiro

Character Designer: Mai Yoneyama

Studio: Wit Studio



Corto senza nome

Regista: Namiko Ishidate

Musica: band Ryokuoushoku Shakai



Titolo corto: "Semi"

Regista: Mizuko Ito

Musica: band Hentai Shinshi Club



Titolo corto: "Rinto"

Regista: China

Musica: band CreepHyp



Titolo corto: "Tentai Kansoku"

Regista: loundraw

Musica: BUMP OF CHICKEN

Studio: Flat Studio

Non ci resta quindi che attendere la primavera 2023 per poter assistere ai nuovi corti di TOHO Animation, che potrebbero rivelarsi davvero molto interessanti.