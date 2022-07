TOHO animation celebrerà i suoi 10 anni con un evento a tema

Nel 2012, venne fondata TOHO animation, uno dei distributori più importanti e rinomati dell'industria animata giapponese. In occasione del decimo anniversario della compagnia, la stessa ha organizzato uno special festival a tema che comincerà nel mese di settembre.

Dieci anni fa, nacque TOHO animation e il 25 settembre 2022, sul relativo canale YouTube, verrà inaugurato l'evento celebrativo di questo importante anniversario. La manifestazione prevede un panel dal vivo, trasmesso sulla piattaforma video di Google, che ripercorrerà il decennio della compagnia attraverso i lavori che la hanno portata a essere una delle migliori dell'industria anime.



Sul palco, TOHO animation verrà festeggiata da alcuni doppiatori delle serie più rinomate come Haikyuu!!, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen o Spy x Family. In questo periodo, TOHO animation è impegnatissima con l'imminente uscita di My Hero Academia Stagione 6. Ulteriori dettagli sul TOHO animation 10th Anniversary, che si svolgerà in un luogo ignoto di Tokyo, sono ancora segreti. Sarà qui, che TOHO confermerà il vociferato adattamento anime di Kaiju No. 8?

TOHO animation è la sussidiaria che si occupa di anime di TOHO Co. Ltd., una delle più grandi società di produzione e distribuzione cinematografica del Giappone. Questa, fondata nel lontanissimo 1932, è una delle quattro aziende che compongono la Motion Picture Producer Association of Japan, nonché il più grande studio cinematografico delle quattro grandi società nipponiche.