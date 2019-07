Toilet-Bound Hanako-kun: il manga sarà adattato in anime dallo studio Lerche

Lo studio Lerche è attualmente al lavoro con l'anime di dodici episodi Astra Lost in Space, opera fantascientifica tratta dal manga di Kenta Shinohara. Ma lo studio ha già dei piani per portare un altro manga nel mondo dell'animazione in TV, ovvero Toilet-Bound Hanako-kun, conosciuto anche col titolo giapponese di Jibaku Shounen Hanako-kun.

È stato da poco aperto un sito ufficiale per Toilet-Bound Hanako-kun (Jibaku Shōnen Hanako-kun), che ha ricevuto un adattamento animato ufficializzato sulla rivista GFantasy in occasione del capitolo 52 della serie. Il sito ha anche rivelato alcuni dettagli sullo staff e una locandina dedicata al nuovo anime dello studio Lerche. In calce potete osservare la key art grazie al tweet di Moetron, dove si intravede la testa di Hanako-kun spuntare fuori dal cubicolo numero tre.

Masaomi Ando dirigerà l'anime allo studio Lerche, tornando quindi a collaborare dopo l'esperienza con Astra Lost in Space. Yasuhiro Nakanishi (Carole & Tuesday) si occuperà della sceneggiatura e della supervisione dei testi, mentre Mayuka Itou farà da character designer, Yuji Higa invece da produttore delle animazioni. L'anime Toilet-Bound Hanako-kun debutterà nel 2020 su TBS, SUN, CBC, and BS-TBS, and will have 12 episodes e sarà composto da ben 12 episodi.

Iro Aida ha iniziato la serializzazione del manga su G Fantasy nel 2014. I capitoli sono stati raccolti finora da Square Enix in 10 volumi, con l'undicesimo in arrivo a fine agosto. La storia segue le vicende di Nene Yashiro, una ragazza liceale romantica dell'accademia Kamome e che si avventura, in quanto fan dell'occulto, in un bagno delle ragazze dove si dice che dimori uno spirito. Quando Nene riesce ad evocare Hanako, si accorge che è completamente diverso da quanto si aspettava, considerato che è un maschio!