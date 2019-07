Tokoyami è il protagonista di un nuovo cosplay a tema My Hero Academia

Il periodo è molto felice per My Hero Academia. La serie sta andando benissimo in campo manga, dove la nuova storia creata da Kohei Horikoshi sta tenendo incollati i suoi lettori grazie agli ultimi approfondimenti su un gruppo di personaggi, mentre continuano i lavori per la quarta stagione dell'anime che debutterà il prossimo ottobre.

Pertanto a breve rivedremo in versione animata i ragazzi della U.A. con le loro nuove missioni da eroe. Intanto però possiamo dare uno sguardo agli ultimi eventi in campo fumettistico che hanno portato con sé diversi cosplayer vestiti a tema My Hero Academia. Uno di questi è apparso alcuni giorni fa sulla pagina Twitter di Shonen Jump, in occasione dell'Anime Expo 2019.

Durante la convention, che ha portato con se molti elogi per la preview di My Hero Academia stagione 4, è comparso un nuovo cosplayer che ha scelto di interpretare Tokoyami Fumikage mentre controlla sul proprio corpo il quirk Dark Shadow. In calce potete vedere l'immagine del fan con il particolare abito che lo divide a metà tra l'eroe e il quirk.

Non è l'unico dei cosplay a tema My Hero Academia pubblicati in questo periodo. Infatti, alcuni giorni fa due fan avevano messo in scena una rappresentazione di Overhaul ed Eri molto realistica.