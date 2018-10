Tokyo 2020: NHK pubblica tre cortometraggi anime dedicate agli atleti paralimpici

Il Giappone si sta preparando ad ospitare i giochi olimpici, e proprio in occasione dell'evento planetario che sarà Tokyo 2020, sono stati pubblicati tre cortometraggi animati dedicati alle esperienze degli atleti paralimpici, opera di NHK.

Mancano ormai solo 2 anni all'evento sportivo per eccellenza, le olimpiadi, e da quando è stata definita la sede, Tokyo 2020, molti hanno sperato che la patria mondiale dell'animazione potesse creare degli speciali animati che restituissero la bellezza dell'attività sportiva.

Proprio per soddisfare questo desiderio, NHK ha pubblicato tre cortometraggi che mostrano gli atleti di tre sport paralimpici alle prese con il proprio campo specifico. Nel migliore stile anime, siamo sicuri che questi cortometraggi in onore di tali atleti toccheranno il vostro cuore.

Le tre opere sono disponibili qui, hanno una durata di cinque minuti ciascuna e si concentrano su:

- Un giovane giocatore di calcio privo della vista che tenta di dimostrare al mondo di cosa sia capace la nazionale giapponese. Il corto è stato creato da Yoichi Takahashi, autore di Capitan Tsubasa (in Italia conosciuto come "Holly e Benji"). Quindi se siete appassionati di anime calcistici, andate sul sicuro.

- Una giovane atleta con una gamba amputata e la sua relazione sportiva e non con un ragazzo, fino al suo scoprire la corsa con una protesi. L'opera è il lavoro di un altro nome noto, Eisaku Kubonouchi (Chocolat).

-L'ultimo corto è dedicato al tennis, e si concentra sulla sfida tra due tennisti in sedia a rotelle.

Il focus sugli anime è ancora tenuto sotto segreto dagli organizzatori dei giochi, anche se dipinti sui muri a tema Akira sono stati scovati in tutta Tokyo. Staremo a vedere quali novità ci aspettano nei prossimi mesi, sperando in altre iniziative come quella di NHK. Voi cosa pensate di questi cortometraggi?