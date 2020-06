Il Governo di Tokyo è in allerta dopo l'improvviso aumento dei contagi

Il Governo metropolitano di Tokyo ha lanciato un allarme lo scorso martedì, in seguito alla registrazione di 34 nuove infezioni da Coronavirus. I funzionari hanno affermato che l'aumento dei casi è in gran parte dovuto alle infezioni nosocomiali (contratte in ospedale), e alla fervente attività notturna del quartiere di Shinjuku.

Il governatore di Tokyo - Yuriko Koike - ha sollecitato un atteggiamento di cautela alla luce della precaria situazione in cui versa la metropoli. Inoltre, ha aggiunto che prenderà in considerazione le richieste di chiusura delle attività qualora la diffusione del virus dovesse peggiorare.

Il numero di infezioni giornaliere, in quel di Tokyo, ha superato le 200 il 17 Aprile per poi subire un declino generale. Lo scorso 23 Maggio la città ha visto solamente due casi, ma per ben 8 dei 10 giorni successivi c'è stato un costante aumento di oltre 10 casi giornalieri.

Martedì scorso è stato il primo giorno, dal 14 Maggio, con più di 30 nuovi casi di COVID-19 a Tokyo. Il governo di Tokyo ha indicato sette criteri per monitorare la situazione, come il numero di nuove infezioni giornaliere, che in media non hanno superato le 20 durante la scorsa settimana.

Attualmente, il governo è passato alla seconda fase del suo programma riabilitativo, e presto sarebbe entrato nella terza fase se il numero dei contagi non fosse aumentato improvvisamente.

