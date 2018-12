Tokyo Anime Award Festival, L'attacco dei Giganti tra le nomination

In scena al Tokyo Anime Award Festival, c'è stato l'annuncio di quali saranno i 100 titoli a contendersi il premio assegnato dalla critica e dai fan. Tra i nomi scelti dai fan ci sono alcuni titoli famosissimi come L'attacco dei Giganti, My Hero Academia e Detective Conan.

I 100 titoli presi in considerazione sono divisi in due categorie: la prima contiene ben 90 titoli e presenta esclusivamente anime andati in onda in TV; la seconda è esclusivamente per lungometraggi animati proiettati al cinema e consta di 10 titoli. La prima scrematura è avvenuta tramite un sondaggio tra i fan avvenuto tra il 17 novembre e il 24 dicembre tra 524 serie che sono state in onda o proiettate nei cinema tra il 15 ottobre 2017 e il 13 ottobre 2018. Questa prima votazione online ha raggiunto il record di voti delle sedici edizioni del premio con oltre 397.000 preferenze espresse.

Per ora, il titolo più votato dai fan nella classifica anime TV è stato Banana Fish, insieme ad altre scoperte dell'anno come Cells at Work e Goblin Slayer. Non mancano però nomi importanti dell'industria come L'attacco dei Giganti stagione 3 (piazzatosi ventesimo), My Hero Academia terza stagione (ventisettesimo posto) e Le Bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo (dodicesimo posto).

La classifica dei film animati invece per ora vede in cima Detective Conan con il lungometraggio Detective Conan: Zero the Enforcer, ma nella top ten figurano anche My Hero Academia the movie: Two Heroes (in sesta posizione) e Pokémon the Movie: The Power of Us (ultimo nella top ten).

La votazione finale per il premio "Anime Fan Awards" partirà il 14 gennaio 2019, contemporaneamente partirà anche il Grand Prix "Anime dell'anno", scelto da figure di spicco dell'industria come produttori, registi e critici. Resta da vedere se la votazione rimarrà identica o se i titoli più popolari, come per l'appunto è L'attacco dei Giganti, riusciranno a scalare la classifica.