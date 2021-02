Tokyo Anime Film Festival: trionfa Violet Evergarden, tanti premi anche per Demon Slayer

La giuria dell'ultima edizione del Tokyo Anime Film Festival ha annunciato i vincitori delle principali categorie, tra cui "Miglior film anime", "Miglior serie anime" e tanto altro ancora. Il film di Violet Evergarden ha vinto il primo premio, così come Keep Your Hands Off Eizouken!, eletta migliore serie anime.

I giudici hanno scelto i vincitori analizzando una lista con cento candidature, ottanta serie anime e venti lungometraggi, tutti distribuiti dal 1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020. Avendo debuttato lo scorso 16 ottobre, Demon Slayer: Infinity Train non è stato eleggibile, ma sono comunque stati premiati tre membri del cast. Di seguito tutti i premi, tra cui quelli individuali.

Miglior film anime: Violet Evergarden: The Movie

Miglior serie anime: Keep Your Hands Off Eizouken!

Miglior sceneggiatura: Reiko Yoshida (Violet Evergarden: The Movie, Liz and the Blue Bird, Ride Your Wave);

Miglior regista: Haruo Sotozaki (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Tales of Zestiria the X)

Miglior supervisore animazioni: Akira Matsushima (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Tales of Zestiria the X)

Miglior estetica: Mikiko Watanabe (Violet Evergarden: The Movie, Beyond the Boundary, Sound! Euphonium, Liz and the Blue Bird)

Miglior compositore: Yuki Kajiura (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Fate/stay night: Heaven's Feel, Sword Art Online: Alicization - War of Underworld)

Lo scorso anno Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba aveva trionfato nella categoria di miglior serie anime, mentre lo spot per il miglior lungometraggio era andato a Weathring With You di Makoto Shinkai.