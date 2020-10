Tokyo Babylon riceverà un adattamento anime nel 2021, online il primo trailer

King Amusement Creative ha recentemente annunciato che Tokyo Babylon, celebre manga shonen'ai scritto dal gruppo di autrici giapponesi CLAMP, riceverà un adattamento anime nel corso del 2021 realizzato dallo studio di animazione GoHands (K, Hand Shakers). In cima alla news potete dare un'occhiata al primo trailer ufficiale.

Per chi non fosse familiare con l'opera, ricordiamo che Tokyo Babylon è un manga pubblicato nel corso dei primi anni '90 e composto da 7 Volumi, distribuiti in Italia da Planet Manga. La sinossi recita quanto segue: "È il 1991, il periodo bolla speculativa giapponese sta per concludersi e nelle strade permane un alone di eleganza e ricchezza. Nel sottosuolo però, gli spiriti maligni festeggiano e si preparano ad invadere la Terra del Sol Levante. Fermarli è compito di Subaru e Hokuto, gli eredi della famiglia Sumeragi, unici in grado di sconfiggere le forze del male grazie all'arte magica dell'onmyodo".

Il nuovo adattamento dovrebbe, secondo quanto rivelato finora, distaccarsi parzialmente dalla storia originale, visto che sarà ambientato nel corso 2021. Per il momento non sono state svelate ulteriori informazioni, dunque è difficile dire se si tratti di un reboot o semplicemente di un remake ambientato in tempi recenti. Nuovi dettagli saranno svelati nei prossimi mesi.

E voi cosa ne pensate? Vi interessa? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di anime più recenti, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alle lista delle migliori uscite autunnali 2020, tra cui figura l'attesissima quarta stagione de L'Attacco dei Giganti.