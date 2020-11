Tokyo Babylon, ufficiale: l'anime debutterà ad aprile 2021, trailer e dettagli sull'opera

Poche ore fa, in Giappone, i produttori di GoHands hanno trasmesso una diretta streaming indirizzata a tutti i fan di Tokyo Babylon, rivelando tanti dettagli sul nuovo adattamento anime in arrivo nel 2021. Poco prima di concludere la live lo staff ha mostrato il nuovissimo trailer visibile in cima alla news, confermando il mese di uscita dell'anime.

Tokyo Babylon è un manga shonen'ai scritto dal gruppo di autrici giapponesi CLAMP e pubblicato in Italia da Planet Manga. Madhouse, lo studio responsabile per la realizzazione di One-Punch Man e Death Note, ne aveva realizzato un primo adattamento tra il 1992 e il 1994, ed ora la serie è pronta a tornare con la formula del soft reboot.

Shingo Suzuki (K: Missing Kings, K: Return of Kings, Coppelion) e Susumu Kudo (K, Coppelion, Hand Shakers) dirigono l'anime presso GoHands, mentre Jun Kumagai (Aquarion Logos, Persona 3 the Movie) cura la sceneggiatura. Makoto Furuta (Seitokai Yakuindomo, K: Seven Stories - The Idol K) disegna i personaggi, e Furuta e Keiji Tani supervisionano le animazioni. In calce potete dare un'occhiata alla key visual ritraente i protagonisti.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "È il 1991, il periodo bolla speculativa giapponese sta per concludersi e nelle strade permane un alone di eleganza e ricchezza. Nel sottosuolo però, gli spiriti maligni festeggiano e si preparano ad invadere la Terra del Sol Levante. Fermarli è compito di Subaru e Hokuto, gli eredi della famiglia Sumeragi, unici in grado di sconfiggere le forze del male grazie all'arte magica dell'onmyodo". La principale differenza tra il manga e la nuova versione risiede proprio nell'epoca, visto che il nuovo anime sarà ambientato nel 2021.

E voi cosa ne pensate? State aspettando quest'anime? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che nello stesso periodo debutterà un altro adattamento molto atteso, quello di Ijiranaide, Nagatoro-san.