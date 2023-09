Tokyo Ghoul: 10 curiosità che forse non conoscete sul mangaka Sui Ishida

È sempre difficile farsi notare in un ambiente altamente competitivo come quello dei manga, e ancora più difficile è trovare sin da subito l’idea vincente che possa farti rapidamente arrivare al successo. Questo è quanto accaduto a Sui Ishida, diventato famoso in tutto il mondo con Tokyo Ghoul.

Nata come one-shot che gli è valsa il secondo posto al Weekly Young Jump 113the Grand Prix nel 2010, la serie di Tokyo Ghoul ha lanciato a tutti gli effetti la carriera da mangaka di Ishida, rimasto sulla cresta dell’onda fino al 2018, quando ha portato a termine Tokyo Ghoul: re. Ma cosa ha fatto Ishida prima di lavorare alla serie, e quali sono le sue altre passioni? Scopriamolo in queste 10 curiosità che lo riguardano.

Dal 2021 ha ripreso a lavorare ad una nuova serie, molto più matura e che tratta di soprannaturale, Choujin X, edita in Italia da J-Pop. Tokyo Ghoul è stata la prima opera di Sui Ishida a raggiungere la pubblicazione, e gli è valsa un enorme successo mondiale, con oltre 20 milioni di copie vendute. Prima di dedicarsi ai manga, Ishida investì del tempo nei webcomic, in particolare in commedie romantiche e piuttosto esplicite come The Tale of Longing for Sex.

Ishida non ha mai nascosto di adorare Hunter x Hunter e il suo autore, il maestro Yoshihiro Togashi. Tale passione si è poi tradotta nella realizzazione di una storia one-shot Il Passato di Hisoka, in cui l’abile hunter scopre le sue capacità Nen. Il lavoro di Ishida non si ferma ai manga, in quanto ha anche contribuito alla produzione di una visual novel, Jack Jeanne, scrivendo la storia e ideando il design dei personaggi.

In più occasioni Ishida ha ammesso di essere stato pesantemente influenzato da opere letterarie classiche, come Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupery, la Metamorfosi di Franz Kafka, e dai romanzi di Haruki Murakami. Il mangaka ha anche una travolgente passione per la musica, in particolare per la j-pop e la j-rock music.

Inoltre, Ishida tende molto spesso a realizzare fan art riguardanti manga e anime che apprezza particolarmente, come Attack on Titan, Neon Genesis Evangelion e Tokyo Revengers. Infine, chiudiamo questa carrellata di curiosità su Sui Ishida parlando del suo canale YouTube dove carica video in cui parla del processo creativo dietro le sue opere, ma anche video gameplay.

Quante di queste curiosità su Sui Ishida conoscevate già? Fatecelo sapere nei commenti.