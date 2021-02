Tokyo Ghoul: annunciata una mostra dedicata alle opere di Sui Ishida

Diventato celebre con la serie Tokyo Ghoul pubblicata su Weekly Shonen Jump dal 2011 al 2014, il mangaka Sui Ishida è riuscito a colpire gran parte della community attraverso la drammatica storia di Ken Kaneki, resa perfettamente grazie al suo tratto dettagliato, sporco e caratterizzato dalla costante presenza di ombreggiature molto marcate.

Proprio per onorare il lavoro dell'artista è stata organizzata proprio nei giorni scorsi l'esibizione Sui Ishida Exhibition nel Sunshine City Exhibition Hall A del quartiere di Ikebukuro, a Tokyo. Aperta al pubblico dal 6 febbraio al 7 marzo, il tema della mostra è "Rivivere il mondo di Sui Ishida: da Zero alla nascita dei suoi lavori", e ha come soggetti principali Tokyo Ghoul e il videogioco Jack Jeanne, con illustrazioni e documenti che mostrano parte del processo creativo dell'autore.

Chiunque andrà all'esibizione verrà immediatamente accolto nella Room of Beginnings, dove 17 schermi mostreranno in successione 710 immagini, con "Unravel" in sottofondo, l'opening theme dell'anime di Tokyo Ghoul, remixata appositamente per l'occasione. Le stanze successive sono caratterizzate da pareti completamente ricoperte da vignette e scene tratte a ricreare l'atmosfera macabra della storia di Kaneki, come potete vedere dalle immagini riportate in fondo alla pagina.

L'esibizione si sposterà, a partire dal mese di aprile, nell'Asian Art Museum di Fukuoka, dove rimarrà fino al 16 maggio. Ricordiamo che di recente sono state realizzate delle mascherine dedicate a Tokyo Ghoul, e vi lasciamo all'esilarante lezione che Ishida ha appreso dal creatore di Hunter x Hunter.