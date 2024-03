Tokyo Ghoul, in arrivo un remake? Sembra un'ipotesi concreta

Sebbene l'anime di Tokyo Ghoul non abbia saputo catturare a pieno le potenzialità del manga originale, l'opera è universalmente riconosciuta come un capolavoro dell'arte giapponese. Sognare è lecito ed è ormai da anni che la community spera in un ritorno della storia di Kaneki sotto forma di serie animata: ora, forse, questo desiderio potrebbe realizzarsi!

Quello che avrebbe dovuto essere un adattamento di qualità, animato dallo Studio Pierrot - lo stesso di Naruto e Bleach - si è invece rivelato un vero disastro, come confermato dalla nostra recensione di Tokyo Ghoul. Secondo le ultime informazioni condivise da MangaMogura, sembra che, per il decimo anniversario del franchise, lo staff dell'anime stia lavorando a un nuovo progetto speciale.

Questa supposizione è supportata dalla recente registrazione di un dominio web dedicato a Tokyo Ghouls, spesso indicativa di nuovi sviluppi nel settore degli anime. Anche senza conferme ufficiali, l'entusiasmo dei fan è palpabile e grande parte della community spera che, se un remake dovesse effettivamente avvenire, esso possa ricevere lo stesso trattamento riservato ad altre rinomate serie come Fullmetal Alchemist e Hunter x Hunter.

L'anime Fullmetal Alchemist ha conosciuto due adattamenti per il piccolo schermo: il primo, presentato il 4 ottobre 2003, non ha seguito completamente il manga originale, come nel caso di Tokyo Ghoul. Il secondo, denominato Fullmetal Alchemist: Brotherhood, è nato nel 2009 e ha rappresentato la versione definitiva dell'opera. Analogamente, Hunter x Hunter aveva precedentemente debuttato come anime il 16 ottobre 1999 ma ha visto un nuovo adattamento nel 2011, conquistando una vasta popolarità a livello mondiale. Nell'attesa, perché non scoprire dieci curiosità sull'autore di Tokyo Ghoul, Sui Ishida?

