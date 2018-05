Tokyo Ghoul batte tutti: è il secondo manga più venduto in Giappone nel 2017!

L'ultimo anno è stato davvero remunerativo per il franchise di Tokyo Ghoul: al di là del ritorno dell'anime di Studio Pierrot, Tokyo Ghoul:re, il manga di Sui Ishida ha fissato un record davvero importante sul mercato giapponese.

Nel corso del 2017, infatti, la serie manga di Tokyo Ghoul ha venduto la bellezza di 6.6 milioni di copie soltanto sul mercato giapponese, affermandosi come il secondo manga più acquistato dai fan della terra del Sol Levante.

Per la precisione, tra il manga di Tokyo Ghoul (concluso) e il manga di Tokyo Ghoul:re (ancora in corso), la serie creata da Sui Ishida ha venduto ben 6.677.999 copie: numeri davvero imponenti, considerando che l'opera è seconda soltanto a un colosso come ONE PIECE, che guida prepotentemente le classifiche di vendita dell'editoria nipponica con 11 milioni di copie vendute.

Tokyo Ghoul ha battuto una concorrezza davvero agguerrita come Kingdom, L'Attacco dei Giganti e My Hero Academia, titoli che si sono imposti a livello globale con merchandising di ogni tipo (tra anime, videogiochi e gadget): il manga di Sui Ishida è una serie meno "invasiva" sul mercato globale, in quanto vanta una fanbase che, sulla carta, dovrebbe essere maggiormente di nicchia rispetto ad altri fenomeni, eppure i numeri parlano chiaro.

In Italia, l'opera è edita da J-POP Manga, mentre l'anime di Tokyo Ghoul:re viene attualmente diffuso in simulcast su VVVVID, con un episodio caricato ogni martedì alle 18:00. Le prime due stagioni di Tokyo Ghoul, invece, sono disponibili per lo streaming sia su VVVVID che su Netflix.