Tokyo Ghoul: chi sono i clown e cosa vogliono? Ecco cosa sappiamo

I Clown, o Pierrot, sono un gruppo di Ghoul che hanno fatto la loro comparsa nella storia di Tokyo Ghoul. L'ingresso di questo gruppo edonistico e terrificante ha mostrato sin da subito la forza distruttiva di cui dispone. Chi sono realmente e cosa vogliono però resta un mistero.

Le informazioni che abbiamo su questa organizzazione sono difatti pochissime, si sa solo che si muovono in gruppo, si riuniscono saltuariamente ed indossano una maschera da clown. L'unico scopo attualmente dichiarato dai Clown è che a loro "spetta l'ultima risata". Cosa voglia dire esattamente quest'affermazione resta tutt'ora un mistero.

Apparentemente questo gruppo agisce per puro divertimento, eppure giocano un ruolo fondamentale nella storia di Tokyo Ghoul. La CCG ha anche provato ad investigare su i Clown ma anche i loro database sono poveri di informazioni. Unica cosa certa è che gli investigatori non gradiscono imbattersi in questi loschi personaggi.

Per ora questo è tutto quello che sappiamo, ma siamo certi che pian piano anche questo mistero ci verrà svelato.