Tokyo Ghoul: come sarebbe Kaneki se fosse il protagonista di Demon Slayer, Naruto o Jojo?

L'utente Twitter @A2TwillDraw ha pubblicato sul suo profilo una bellissima fan art dedicata a Ken Kaneki, il giovane protagonista di Tokyo Ghoul. Nell'immagine, visibile in calce all'articolo, viene mostrato come potrebbe essere disegnato il ghoul se facesse parte degli universi di Demon Slayer, Dragon Ball, ONE PIECE, Naruto, Bleach e molti altri.

Il disegno riprende perfettamente lo stile di ognuna delle opere nominate e rivisita il character model del Ghoul più famoso del mondo rendendogli giustizia nel migliore dei modi. Questa ovviamente non è la prima opera di A2T-will-draw, che giusto una settimana fa ci deliziò con una meravigliosa reinterpretazione del protagonista di ONE PIECE.

Nell'opera del mangaka Sui Ishida "Tokyo Ghoul", Kaneki viene dipinto come un timido studente dell'Università Kamii, situata al centro di Tokyo. Dopo essere stato sedotto e quasi divorato dalla coetanea Rize Kamishiro, al ragazzo verrà trapiantato un organo da Ghoul che lo renderà, a conti fatti, un mostro artificiale.

L'anime del 2014 di Tokyo Ghoul fu accolto con recensioni miste, ma riuscì a comunque a guadagnarsi un buon bacino d'utenza. Nonostante il discreto successo, l'adattamento finì però per collassare per via di due stagioni sequel eccessivamente confusionarie e con diversi problemi di produzione e montaggio.

E voi cosa ne pensate? Quale di queste versioni vi piace di più? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste dei fan del giovane protagonista poi, non perdete l'occasione di dare un'occhiata a questa meravigliosa action figure di Tokyo Ghoul.