Tokyo Ghoul, confermato il cast principale per secondo film live-action

La conclusione del manga scritto e disegnato dal mangaka Sui Ishida, Tokyo Ghoul non ha fermato il franchise. Recentemente è stata confermato il rilascio per il 2019 del sequel del live-action ispirato alla serie dark fantasy/horror.

I dettagli di questo nuovo progetto sono frammentati. L'ultimo aggiornamento include i nomi di alcuni dei nuovi cast principali.

Secondo quanto riportato dall'annuncio pubblicato sull'account Twitter ufficiale del live-action, ai i volti certi di Masataka Kubota, che torna a coprire il ruoto principale di Ken Kaneki, di Maika Yamamoto, che subentrerà all'attrice Fumika Shimizu per il ruolo di Toka Kirishima, è stata ufficialmente confermata la presenza di Shota Matsuda nei panni di Shu Tsukiyama.

Il ruolo di questo personaggio particolare e bizzarro rappresenterà un'aggiunta importante per il franchising rispetto al primo film. I fan della serie saranno certamente felici di poter vedere uno dei protagonisti più affascinanti e amati della serie prendere vita.È possibile che l'essere stato tra i primi attori rivelati, possa rendere il ruolo di Matsuda uno tra i più importanti nella futura produzione?

Al momento non ci sono nuovi dettagli che riguardano il live-action Tokyo Ghoul 2 , titolo provvisorio, ma l'uscita di news a così breve distanza fa pensare che il film sia sulla buona strada per la conclusione e il suo rilascio previsto per il prossimo anno.

Il primo film live-action di Tokyo Ghoul è uscito in Giappone nel luglio 2017, è stato presentato in anteprima mondiale durante l'Anime Expo 2017. Il film è stato proiettato per un periodo nei cinema grazie a Funimation.

Tokyo Ghoul nasce in origine come manga ideato dalla mente di Sui Ishida e pubblicato sulla rivista Weekly Young Jump di Shueisha nel 2011. La serie ha avuto un adattamento anime prodotto dallo studio Pierrot.

In Italia Tokyo Ghoul è edito da J-Pop, mentre i diritti delle tre serie anime sono stati acquistati da Dynit.