Tokyo Ghoul: disponibile ora una nuova linea di mascherine di Ken Kaneki

In Italia negli ultimi mesi si è verificata una vera e propria caccia alla mascherina, presidio essenziale in tempi di Coronavirus. La carenza di mascherine chirurgiche del resto è stato un problema centrale sin dalla comparsa della pandemia, e molti italiani hanno deciso di risolvere il problema ricorrendo alla vecchia tecnica del fai da te.

Il problema ovviamente è presente nei Paesi di tutto il mondo, e la crescita della domanda ha attirato l'attenzione di diversi rivenditori. Tra i tanti, la celebre catena americana Hot Topic ha deciso di venire incontro alle necessità delle masse mettendo in vendita una nuova serie di mascherine di Tokyo Ghoul, ispirate all'iconica maschera facciale del protagonista Ken Kaneki.

Le maschere non rappresentano, naturalmente, una protezione adatta dal Coronavirus poiché non conformi ai requisiti sanitari minimi imposti dall'FDA, ma rimangono un accessorio potenzialmente gradito a tutti i fan del ghoul più famoso del mondo.

Hot Topic distribuisce anche in Italia, previo il pagamento delle tasse di spedizione. Potete cliccare sul link reperibile in calce per dare un'occhiata alle mascherine e informarvi sui costi per la spedizione internazionale, oppure aspettare, come sempre, che il prodotto venga distribuito da qualche azienda italiana. Il prezzo corrente è di circa 12 euro a mascherina.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste dei fan dl'anime poi, non perdete l'occasione di dare un'occhiata a questa meravigliosa action figure di Tokyo Ghoul e alla performance live di TK, autore della storica opening Unravel.