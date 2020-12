Tokyo Ghoul: ecco l'esilarante lezione che l'autore ha appreso dal papà di Hunter x Hunter

Qualora non lo sappiate, Sui Ishida, l'autore di Tokyo Ghoul, nutre una profonda ammirazione nei confronti di Hunter x Hunter e del suo creatore, Yoshihiro Togashi. Le due opere, infatti, sono spesso entrate in contatto attraverso alcuni sketch realizzati da Ishida sensei tra cui una particolare illustrazione di Hisoka.

La collaborazione tra i due ha inoltre permesso al papà di Tokyo Ghoul di realizzare un capitolo autoconclusivo sul passato di Hisoka, oneshot divenuto molto popolare all'interno della community di Hunter x Hunter. Durante un'intervista tra le due parti Sui Ishida ha rivelato uno degli insegnamenti a lui impartiti da Togashi che ha poi rappresentato tra l'altro in un'illustrazione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia.

Nella fattispecie, egli ha imparato dall'autore di Hunter x Hunter e Yu Yu Hakusho a disegnare la sceneggiatura da sdraiato. Se non lo sapete Yoshihiro Togashi soffre da anni di problemi alla schiena che lo hanno più volte allontanato dalla serializzazione del suo manga. A quanto pare, dunque, per limitare i dolori ha trovato un metodo alternativo, quanto ambiguo per la sua stessa salute fisica, di lavorare e in occasione del suo incontro con Ishida ha deciso persino di insegnarglielo.

E voi, invece, cosa ne pensate della lezione definitiva impartita da Togashi al papà di Tokyo Ghoul? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.