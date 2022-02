Tokyo Ghoul, i fan reclamano un reboot dell'anime con studio MAPPA o ufotable

La storia di Tokyo Ghoul sul fronte televisivo non è stata delle più fortunate, anzi, l'intero adattamento anime è stato fortemente criticato per i tagli alla storia, per le modifiche apportate e per un comparto tecnico totalmente inadeguato visto il successo della saga di Sui Ishida.

Nessuna delle stagioni successive, infatti, fu in grado di riportare in auge o superare, anche solo a livello tecnico, la prima serie di Tokyo Ghoul, la migliore tra tutte e andata in onda nell'ormai lontano 2014. Da tempo i fan chiedono a gran voce un nuovo anime, richieste finora disattese dai produttori.

Eppure, nelle scorse ore il franchise è tornato a conquistare i vertici dei trend di Twitter dopo che la community si è mobilitata per spingere nuovamente la produzione a ritornare sulla saga con un vero e proprio reboot ma con un cambio di studio. In molti, infatti, hanno condannato il lavoro di Studio Pierrot e vorrebbero ufotable (Demon Slayer) o MAPPA (L'Attacco dei Giganti 4, Jujutsu Kaisen) per un eventuale remake o reboot.

Ovviamente, ad ora, questa resta solo una speranza da parte dei fan, ma chissà che qualcosa non possa cambiare nel prossimo futuro. Esistono anche diverse petizioni in rete sulla questione, alcune delle quali che hanno persino superato le 14mila firme. E voi, invece, gradireste un reboot di Tokyo Ghoul ma con lo studio ufotable o MAPPA? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.