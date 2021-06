Tokyo Ghoul: un fedele Ken Kaneki nell'ultimo cosplay dh haseonnh

Tokyo Ghoul è terminato da ormai qualche anno e attualmente il sensei Sui Ishida sta indirizzando tutte le sue energie nei confronti della sua nuova opera. Ad ogni modo, né lui e quantomeno i fan hanno dimenticato le gesta di Ken Kaneki nel difficile tentativo di far convivere insieme umani e ghoul.

Qualora ve lo siate persi, attualmente Sui Ishida è alle prese con Choujin X, il suo nuovo manga dalla serializzazione ancora incerta che abbiamo riassunto in uno speciale dedicato che vi consigliamo di recuperare per comprendere meglio le dinamiche di questo primo capitolo. Nonostante tutti i fan del mangaka siano interessati a questo progetto, il sensei non ha dimenticato l'opera che lo ha reso celebre in tutto il mondo e di tanto in tanto dedica alcune illustrazioni originali sui propri social.

Allo stesso modo, anche gli appassionati di vecchia data continuano a supportare Tokyo Ghoul grazie ad alcune manifestazioni di creatività, l'ultima delle quali a cura di un certo haseonnh. Il talentuoso artista, infatti, ha deciso di omaggiare il protagonista dell'opera, Ken Kaneki, in un cosplay dedicato molto realistico, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. La sua interpretazione è stata molto apprezzata dalla community con centinaia di commenti entusiasti del risultato finale.

E voi, invece, cosa ne pensato del cosplay realizzato da haseonnh, lo ritenete abbastanza fedele al personaggio originale? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.