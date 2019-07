Tokyo Ghoul: Figurama Collectors presenta una spettacolare action figure da 725$

Figurama Collectors ha già venduto l'80% delle nuove statuette dedicate a Tokyo Ghoul, il manga scritto e disegnato da Sui Ishida. Il collezionabile, visibile in calce all'articolo, è acquistabile per il prezzo di ben 725 dollari (circa 650 euro) e ritrae lo scontro tra il protagonista Ken Kaneki e il Ghoul di Classe S Jason.

Secondo le informazioni svelate dal sito ufficiale, la statuetta è stata realizzata dagli scultori Daniel Simon e Keita Okada con l'utilizzo di polystone ecologico ed è stata dipinta a mano dallo staff di Three Eyes Studio. Le dimensioni misurano 63 centimetri in altezza, 43 in larghezza e 35 in lunghezza.

Alla base dell'action figure è presente un piedistallo ornato con delle maschere da Ghoul, queste sono state realizzate con dei LED al loro interno, azionabili tramite un pulsante apposito. Secondo quanto dichiarato dall'ideatore Daniel Kamarudin le luci servirebbe a "ricostruire l'ambientazione". Nel momento in cui scriviamo, Figurama Collectors ha già venduto circa 640 delle 800 statuette disponibili.

E voi cosa ne dite? Secondo voi vale il suo costo? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in sui foste fan della saga poi, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa bellissima illustrazione di Touka e al nuovo trailer del live action Tokyo Ghoul S.