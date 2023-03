Tokyo Ghoul: JPop annuncia l'edizione deluxe del manga in Italia

Sui Ishida è stato particolarmente abile a rendere Tokyo Ghoul ed il suo seguito un successo mediatico, un franchise davvero popolare che ha convinto l'editore JPop ad acquisire i diritti del manga per una distribuzione del suo gioiellino nel Bel Paese.

Ancora oggi i fan sperano in un remake dell'anime, magari curato dallo studio ufotable (Demon Slayer) o da MAPPA (Chainsaw Man) visto che Studio Pierrot non sembra essere riuscito affatto a rendere onore al manga di Ishida sensei. Ad ogni modo, la controparte cartacea ha riscosso senza alcun dubbio un notevole apprezzamento sul web, merito di tutta l'attenzione che il maestro ha speso per la narrazione.

Ad ogni modo, l'editore JPop, che detiene i diritti per la distribuzione del manga in Italia, ha annunciato recentemente una nuova edizione, la cosiddetta versione deluxe. Per intenderci, si tratta di un'edizione 2 in 1, che sarà disponibile anche in due cofanetti, con l'eccezione del primo numero che conterrà al suo interno ben 4 volumi. Il primo box e il primo numero sono previsti entrambi per la fine di marzo e rispettivamente al costo di 64 e 16 euro.

E voi, invece, siete interessati alla nuova proposta di JPop per Tokyo Ghoul? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.