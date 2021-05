Tokyo Ghoul: un Ken Kaneki al femminile in questo cosplay di Xen

Nel panorama fumettistico orientale, c'è stato un manga che ha segnato pesantemente il corso dell'ultimo decennio. Su Weekly Young Jump per diversi anni è stato pubblicato Tokyo Ghoul, prima con il manga principale e poi con il diretto sequel/continuo Tokyo Ghoul:re. I due hanno ricevuto anche degli anime, con fortune alterne.

Infatti, Tokyo Ghoul è stato tra i peggiori adattamenti anime degli ultimi anni. Ciò però non ha ostacolato la crescita di Ken Kaneki, il protagonista dell'opera e molto amato dal fandom. In questa Tokyo di un universo alternativo dove esistono le creature conosciute come ghoul, Ken Kaneki deve affrontare lo sconvolgimento della sua esistenza, passando dall'essere un normale studente universitario iscritto a letteratura a una creatura oscura.

Il protagonista di Tokyo Ghoul è stato ripreso dalla cosplayer Xen, una ragaza che su Instagram ha oltre 60.000 follower e che ha postato travestimenti ispirati ai più variegati personaggi di manga e anime. In basso vediamo il cosplay di Ken Kaneki al femminile, dove spiccano gli occhi di colori diversi, i lunghi capelli bianchi e il costume, con la maschera abbassata in modo tale da mostrare il volto.

Intanto il mangaka Sui Ishida sta lavorando su altri progetti tra cui un nuovo manga.