Tokyo Ghoul live action: arrivano nuove presenze nel cast

Il 19 luglio arriverà nei cinema giapponesi l'atteso secondo film tratto dalla saga di Tokyo Ghoul, dal titolo ancora provvisorio, e intanto la produzione stuzzica i futuri spettatori con i nuovi inserimenti del cast.

Il Tokyo Ghoul live action, provvisoriamente intitolato Tokyo Ghoul 2, vede il ritorno di Kunio Murai nel ruolo di Yoshimura, mentre Shuntaro Yanagi rivestirà i panni di Renji Yomo. Il primo è un Ghoul SSS ed è un ex capo dell'Anteiku ed è colui che ha accolto nel proprio locale Ken, insegnandogli a vivere come cameriere e come ghoul. Renji Yomo è una vecchia conoscenza di Yoshimura quando quest'ultimo era ancora capo dell'Anteiku.

Il Tokyo Ghoul live action arriverà sui maxischermi giapponesi il 19 luglio 2019, a due anni di distanza dal precedente e ha già visto alcuni ritorni importanti, come Masataka Kubota nel ruolo di Ken Kaneki, Shota Matsuda in quello di Shu Tsukiyama, mentre Toka Kirishima ha subito un recasting, passando dal volto del'attrice Fumika Shimizu a quello di Maika Yamamoto.

I lungometraggi si ispirano alla serie manga Tokyo Ghoul, scritta e disegnata da Sui Ishida su Weekly Young Jump tra il 2012 e il 2018 in due serie separate. La serie animata tratta dal manga si è conclusa quest'anno.