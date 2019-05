Tokyo Ghoul live action: nuovo teaser e character poster per Ken Kaneki

Dalla fine della serie manga e, poco dopo, con la fine dell'anime, l'hype per Tokyo Ghoul è andato via via scemando. La conclusione della storia ha portato tanti fan ad allontanarsi naturalmente dall'universo di Sui Ishida. Tuttavia, la storia sta per rivivere grazie al film live action a breve in arrivo.

Il secondo lungometraggio tratto dalla serie, che ha trovato ufficialmente il nome definitivo in Tokyo Ghoul S, è stato mostrato in un nuovo teaser trailer di pochi secondi che potete vedere in calce. Ma la produzione ha deciso, in concomitanza col video, di rivelare anche un character poster tramite il sito ufficiale del film.

Come potete vedere nel secondo tweet in calce, l'attore Masataka Kubota torna a reinterpretare il protagonista Ken Kaneki, che viene mostrato con una felpa scura con cappuccio, mentre il suo sguardo è concentrato e il braccio destro alzato, come se fosse pronto per una battaglia. La pagina Twitter ufficiale di Tokyo Ghoul S ha anche allegato una didascalia: "Pubblicata una nuova foto! È stata pubblicata una nuova fotografia del personaggio principale Ken Kaneki di Tokyo Ghoul!"

Tokyo Ghoul S proseguirà la storia narrata nel primo live action e ha da pochi mesi svelato la presenza anche di Jiyoung nei panni di Itori. La pellicola arriverà quest'estate nei cinema nipponici.