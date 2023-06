Tokyo Ghoul è un manga di successo? La particolare posizione del suo autore

Creato da Sui Ishida, Tokyo Ghoul è un manga dark fantasy pubblicato per diversi anni su Weekly Young Jump, rivista seinen di casa Shueisha. Ambientato in una versione alternativa della città di Tokyo, la storia segue la vita di Ken Kaneki, un giovane studente universitario che diventa un mezzo ghoul dopo essere stato attaccato da uno di essi.

La popolarità raggiunta sulla rivista seinen ha portato Tokyo Ghoul tra i manga per adulti più letti e venduti. Non è quindi strano se la serie ha goduto, nel corso degli anni anche di un anime e di altri adattamenti, come live action e spettacoli teatrali. L'adattamento anime di Tokyo Ghoul in particolare ha ampliato ulteriormente la popolarità della serie, portando l'intensa storia e i suoi personaggi sullo schermo. Tuttavia, il prodotto non è stato il massimo per tanti fan, che si sono lamentati soprattutto delle stagioni finali.

Tornando però al manga, tutti definirebbero Tokyo Ghoul un manga di successo. Consenso di pubblico e un buon successo anche tra la critica hanno reso infatti l'opera molto famosa. Ma non per l'autore. In una recente intervista rilasciata ad Animania and Manga Passion, il mangaka ha rivelato cosa pensa del suo vecchio manga e della sua nuova creatura, Choujin X.

"Per quanto riguarda le premesse, non considero Tokyo Ghoul un successo. Per me, un successo è quando ho la sensazione di aver disegnato qualcosa di buono. Quando ci penso, non chiedo che sia popolare nella società o che molte persone lo amino. Quindi per me il successo è se riesco a congratularmi con me stesso per il mio lavoro oppure no". Quello di Ishida è quindi un punto di vista molto particolare e personale.

In sostanza, per l'autore di Tokyo Ghoul il suo manga non è stato un successo. Chissà se andrà meglio con Choujin X.