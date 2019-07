Tokyo Ghoul: una meravigliosa statua per rappresentare Touka vs Tsukiyama

L'opera di Ishida ha visto già la rappresentazione di uno degli scontri più apprezzati, Kaneki vs Yamori, e ora Figurama vuole dedicare un'altra statua alla serie di Tokyo Ghoul .

La serie Tokyo Ghoul di Sui Ishida è piena di battaglie intense e scene memorabili, e ora una di queste uscirà in una nuova rappresentazione. Figurama, un’azienda famosa per ricreare alcuni degli scontri più epici visti negli anime, pubblicherà a breve una nuova statua da collezione che interpreterà lo scontro tra Touka e Tsukiyama.

Figurama ha mostrato la statua tramite un post su Instagram, che potete trovare di seguito, e uno sguardo più attento rivela gli incredibili dettagli e le dimensioni di questo meraviglioso oggetto da collezione, anche se non si hanno ancora notizie riguardanti prezzo e data d’uscita.

C’era già stata una prima rappresentazione, così grande e dettagliata, dello scontro tra Kaneki e Yamori, e ha avuto talmente successo da essere esaurita in pochi giorni. Dietro queste sculture c’è indubbiamente un lavoro minuzioso.

Lo scontro tra Touka e Tsukiyama è stato uno dei primi momenti della serie in cui abbiamo visto le capacità combattive di Touka, e nonostante il calo che ha subito l'anime nel corso delle stagioni, i fan sono rimasti impressionati dalle abilità della Ghoul.

La statua è alta 54cm, larga 50cm e profonda 32cm, e la descrizione di Figurama è la seguente: “Immaginata come la perfetta controparte al fianco della statua di Kaneki VS Yamori, Touka VS Tsukiyama include due figure alternative, due busti in miniatura, e un’illustrazione ufficiale firmata da un artista giapponese commissionato dai proprietari del brand. I certificati di autenticità sono firmati dal CEO di Figurama Collectors Shanab e dal concept artist Daniel Kamarudin."