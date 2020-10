Tokyo Ghoul: l'oscuro segreto dell'Anteiku, luogo di ritrovo per Ghoul e umani

Quello che sembrava essere un comunissimo bar, per Ken Kaneki, protagonista di Tokyo Ghoul, è diventato un'ancora di salvezza. L'Anteiku è il luogo di ritrovo per i Ghoul della 20esima circoscrizione; scopriamo tutti i suoi segreti.

Nell'opera creata da Sui Ishida, il mondo è diviso tra la comune civiltà umana e l'oscuro universo sotterraneo dei Ghoul, spaventosi esseri che perseguitano gli uomini durante la notte. Il protagonista di Tokyo Ghoul è divenuto per metà mostro quando, in seguito a un incidente, gli sono stati inconsapevolmente trapiantati gli organi di un Ghoul. Una volta trasformatosi, il ragazzo si è trovato a combattere la sua nuova natura da cannibale.

In cerca di un luogo che potesse rispondere alle sue domande, Ken si rifugia nell'Anteiku, un comunissimo bar, ma solamente all'apparenza. L'Anteiku è in realtà un territorio neutrale, dove sia gli umani che i Ghoul possono convivere pacificamente. Finalmente in un luogo sicuro, Ken inizia a lavorare nel bar, dove gli viene nuovamente insegnato a vivere. Perso a metà tra due mondi, qui Kaneki riesce finalmente a trovare il suo rifugio. L'amato protagonista ha preso vita in questa in una splendida animazione 3DCG fan made di Tokyo Ghoul. Se non volete diventare anche voi dei Ghoul, guardate la nuova linea di mascherine di Tokyo Ghoul.