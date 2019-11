Tokyo Ghoul: presentata un'incredibile statua di Touka Kirishima e Shuu Tsukiyama

Di opere che sono rimaste impresse nelle menti di lettori e spettatori per innumerevoli anni ve ne sono un'infinità, ma Tokyo Ghoul è probabilmente una delle produzione che più di ogni altra ha saputo spaccare gli animi del pubblico, tra chi ha adorato l'opera di Sui Ishida e chi non è invece riuscito a trovare nulla d'apprezzabile.

Nonostante ciò, il manga - successivamente trasposto anche in una serie animata - ha saputo riscuotere un incredibile successo, con risultati di tale portata che hanno spinto innumerevoli compagnie a capitalizzare sul franchise, tra film, spettacoli, eventi e innumerevoli gadget a tema rivelatisi capace di conquistare i cuori dei collezionisti più appassionati.

Questa volta, però, a finire sotto i riflettori abbiamo trovato la compagnia Figurama Collectors, la quale ha pubblicato alcune immagini - visionabili a fondo news - dedicate a un'impressionante statua in scala 1/6 a tema Tokyo Ghoul rientrante nella serie Elite Fandom Statue e raffigurante Touka Kirishima e Shuu Tsukiyama.

Come visualizzabile nelle immagini sottostanti, la statua mette in mostra i due personaggi pronti a colpirsi con i loro attacchi più potenti, presentando un dinamismo che già da solo varrebbe il prezzo del biglietto. Come se ciò non fosse già abbastanza, però, il prodotto presenta innumerevoli dettagli curati fin nei più piccoli particolari, un lavoro certosino che saprà lasciare a bocca aperta tutti i fan. La statua, che verrà resa disponibile nel terzo trimestre del 2020, è alta 54cm e verrà a costare la bellezza di 825 dollari. La società ha inoltre fatto sapere che il tutto sarà preordinabile dal 9 novembre 2019.

Nel caso in cui foste interessati, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione dedicata all'anime Tokyo Ghoul.