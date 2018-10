Tokyo Ghoul:re, ammiriamo la nuova sigla di apertura dell'anime proposto su VVVVID

Acquisita dall’editore italiano Dynit, la seconda parte dell’anime di Tokyo Ghoul:re ha recentemente compiuto il proprio esordio sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, che proprio qualche giorno fa ce ne ha proposto in simulcast il primo episodio. Avete già visto la nuova opening dell’anime?

Visionabile in calce all’articolo, il filmato della suddetta sigla ci mostra con estrema delicatezza la crescita del protagonista Ken Kaneki, accompagnando il tutto con le malinconiche note di “katharsis”, il brano eseguito dal cantante TK (un componente della band nipponica nota come Ling Toshite Shigure).

Sequel diretto di Tokyo Ghoul, il manga originale di Tokyo Ghoul:re è stato serializzato da Weekly Young Jump dal mese di ottobre 2014 allo scorso luglio, concludendosi dopo 16 volumetti. Sfortunatamente per i fan, che si dichiarano molto scontenti delle scelte e dei tagli compiuti dalla produzione, l’anime omonimo ha adattato centinaia di capitoli in appena 12 episodi, accelerando non poco gli sviluppi proposti dalla narrazione. Di seguito ve ne proponiamo la sinossi ufficiale.

"Tokyo, due anni dopo l’attacco all’Anteiku. L’atmosfera per le strade è cambiata grazie all’influenza della CCG. Eppure qualcosa, all’ombra dei grattacieli della metropoli, continua silenziosamente a muoversi. Sono i Ghoul che hanno fame, di sopravvivenza. A imporsi su molti di loro è l’Aogiri Tree, organizzazione terroristica che punta il dito contro le azioni senza scrupoli della CCG. Per sradicare la minaccia, la CCG istituisce un team speciale: la Quinx Squad. Tra di loro c’è un tale Haise Sasaki, mezzo ghoul e mezzo umano, la cui identità passata è avvolta nel mistero..."