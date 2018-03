Tokyo Ghoul:re, ammiriamo il nuovo trailer con la sigla di chiusura dell'anime

Tra pochissimi giorni debutterà l'adattamento animato di, sequel dell'acclamato Tokyo Ghoul: in attesa di guardare il season premiere, gustiamoci un nuovo trailer in cui possiamo ascoltare la sigla di chiusura.

A diffondere la clip, sul proprio canale You Tube, è stata la compagnia Marvelous Inc. La sigla di chiusura di Tokyo Ghoul:re, che potremo ascoltare e guardare a partire dalla prossima settimana, si intitolerà "HALF" ed è cantata dalla band giapponese Jooubachi.

Il video segue il secondo promo dell'anime, rilasciato poco tempo fa, in cui invece abbiamo potuto ammirare e ascoltare la opening theme song di Tokyo Ghoul:re. Di seguito, invece, la sinossi dell'anime proposta da Viz Media:

"Haise Sasaki è stato incaricato di addestrare i componenti della Squadra Quinx affinché diventino degli investigatori eccezionali, ma il suo complito è complicato non poco dalle problematiche personalità dei suoi studenti e dai dubbi che nutre sui suoi poteri di Ghoul. Riuscirà a metterli in riga e a farli funzionare come squadra, o il primo incarico della Squadra Quinx sarà anche l’ultimo?"

Tokyo Ghoul:re debutterà il prossimo 3 aprile 2018. L'anime è diretto da Odahiro Watanabe (Soul Buster, Super Lovers 2, Valkyrie Drive: Mermaid) presso Studio Pierrot, Tokyo Ghoul:reè sceneggiato da Chūji Mikasano, mentre Atsuko Nakajima (Ranma ½, You're Under Arrest, Haven't You Heard? I'm Sakamoto) sostituisce Kazuhiro Miwa nel ruolo di character designer.