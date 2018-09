Tokyo Ghoul:re, annunciata ufficialmente la data di esordio dei nuovi episodi dell'anime!

Gioite, fan di Tokyo Ghoul:re, poiché l’attesa è quasi terminata. Nelle prime ore del pomeriggio è stato infatti annunciato che la trasposizione animata di Tokyo Ghoul:re tornerà sul circuito televisivo nipponico a partire dal prossimo 9 ottobre.

Per l’occasione, la seconda metà dell’anime di Tokyo Ghoul:re presenterà, come di consueto, delle nuove sigle di apertura e chiusura. TK della rock band nipponica Ling tosite sigure eseguirà il tema di apertura, intitolato “katharsis”, mentre österreich (il chitarrista Takahashi Kunimitsu) canterà il tema di chiusura, intitolato “Rakuen no Kimi”.



Quest’ultima sarà la terza canzone composta da österreich per il franchise di Tokyo Ghoul. Come i fan ricorderanno, il chitarrista ha già eseguito “Muno”, ossia l’opening di Tokyo Ghoul √A, e “Zeitaku na Hone”, il tema di apertura del videogioco per PS Vita intitolato Tokyo Ghoul JAIL.

Di seguito trovate infine la sinossi ufficiale della serie pubblicata sulla piattaforma di streaming VVVVID e la nuova key visual emersa in rete poche ore fa.

"Tokyo, due anni dopo l'attacco all'Anteiku. L'atmosfera per le strade è cambiata grazie all'influenza della CCG. Eppure qualcosa, all'ombra dei grattacieli della metropoli, continua silenziosamente a muoversi. Sono i Ghoul che hanno fame, di sopravvivenza. A imporsi su molti di loro è l'Aogiri Tree, organizzazione terroristica che punta il dito contro le azioni senza scrupoli della CCG. Per sradicare la minaccia, la CCG istituisce un team speciale: la Quinx Squad. Tra di loro c'è un tale Haise Sasaki, mezzo ghoul e mezzo umano, la cui identità pasata è avvolta nel mistero..."