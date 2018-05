Tokyo Ghoul:re, annunciata una spettacolare action figure di Haise Sasaki

ArtFX J di Kotobukiya ha aggiunto alla sua celebre collezione di action figure anche quella del famoso Haise Sasaki: si tratta del protagonista della serie di Tokyo Ghoul:re, popolare manga realizzato da Sui Ishida e sequel dell'acclamato Tokyo Ghoul.

La statuetta è stata studiata nei minimi dettagli, con il vestiario del personaggio ispirato a quello della Quinx Squad nell'anime e un'eccezionale lavoro di rifinitura effettuato sulla sua capigliatura. La figure vanta addirittura un pezzo aggiuntivo: il volto intercambiabile, che permette di sostituire il normale viso di Kaneki con quello che assume quando si trasforma in Ghoul.

Nella gallery in calce potete notare la differenza tra l'espressione calma e pacata della forma umana del protagonista al confronto di quella assetata di sangue e feroce della versione Ghoul.

Per chi non conoscesse la trama di Tokyo Ghoul:re, vi forniamo la sinossi della serie anime ispirata al manga di Ishida, attualmente in corso su VVVVID grazie al simulcast:

Tokyo, due anni dopo l'attacco all'Anteiku. L'atmosfera per le strade è cambiata grazie all'influenza della CCG. Eppure qualcosa, all'ombra dei grattacieli della metropoli, continua silenziosamente a muoversi. Sono i Ghoul che hanno fame, di sopravvivenza. A imporsi su molti di loro è l'Aogiri Tree, organizzazione terroristica che punta il dito contro le azioni senza scrupoli della CCG. Per sradicare la minaccia, la CCG istituisce un team speciale: la Quinx Squad. Tra di loro c'è un tale Haise Sasaki, mezzo ghoul e mezzo umano, la cui identità passata è avvolta nel mistero...

Che ve ne pare di questa action figure? Soddisfa le vostre aspettative?