Tokyo Ghoul:re, l'annuncio del 'capitolo finale' dell'anime ha scatenato l'ira dei fan

Rilasciato solo qualche giorno fa, il più recente trailer della seconda parte di Tokyo Ghoul:re ha colto i fan alla sprovvista, in quanto il filmato ha annunciato che a ottobre avrà inizio “il capitolo finale” dell’intera vicenda. Tutti i dettagli dopo il salto!

Sebbene la produzione dell’anime non abbia ancora specificato di quanti episodi sarà composta la seconda parte di Tokyo Ghoul:re, i fan sono già piuttosto adirati all’idea che l’intero fumetto di Sui Ishida possa essere trasposto con un anime composto da una stagione soltanto. Del resto, come ampiamente dimostrato dai primi 12 episodi della serie, che a loro volta hanno adattato la storia narrata nei primi 60 capitoli dell’omonimo fumetto, la trasposizione risulta già piuttosto frettolosa.



Dal momento che il fumetto di Sui Ishida si è concluso col 122° capitolo, vi sono ancora 62 capitoli di Tokyo Goul:re non trasposti in animazione, ma lo studio Pierrot ha già confermato che i prossimi episodi ci accompagneranno direttamente al finale della serie. A ragion veduta, alcuni fan particolarmente delusi hanno così commentato la scelta dello studio d’animazione: “Questo anime è un abominio che si dirige contro un iceberg, il che mi rende depresso”.

E voi cosa ne pensate? Siete del parere che una sola stagione non sia sufficiente per adattare l'intera trama di Tokyo Ghoul:re?