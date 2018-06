Tokyo Ghoul:re, è ufficiale: il manga terminerà tra pochi capitoli!

Una novità davvero importante per Tokyo Ghoul:re arriva dalle pagine del numero 28 di Weekly Young Jump. Oltre l’annuncio della seconda stagione della serie animata, attraverso una pagina molto particolare a colori, il settimanale rende noto che il manga dark di Sui Ishida si concluderà tra tre capitoli.

Dopo avervelo anticipato in una notizia precedente, finalmente arriva la conferma di quel che era l'annuncio sconvolgente su Tokyo Ghoul:re di cui tanto si parlava. Infatti la notizia è davvero shockante: Il manga avrà termine fra ben 3 capitoli, per cui preparatevi, perché il volume 14 sarà l'ultimo da poter acquistare.

Ricordiamo che Tokyo Ghoul, grazie alla sua originalità, ha battuto una concorrenza come My Hero Academia, L'Attacco dei Giganti e Kingdom, titoli di non poco conto, che si sono imposti a livello globale con merchandising di ogni tipo (tra anime, videogiochi e gadget).Teoricamente il manga di Sui Ishida ha un franchise meno invasivo, tuttavia i fan del fumetto cartaceo sono davvero in tanti.

Tokyo Ghoul è anche il secondo manga più venduto in Giappone, con la quota di ben 6.6 milioni di copie vendute solo nel mercato giapponese.

In Italia, l'opera è edita da J-POP Manga, mentre l'anime di Tokyo Ghoul:re viene attualmente diffuso in simulcast su VVVVID, con un episodio caricato ogni martedì alle 18:00. Le prime due stagioni di Tokyo Ghoul, invece, sono disponibili per lo streaming sia su VVVVID che su Netflix.