Tokyo Ghoul:re, il capitolo finale dell'anime si mostra con uno spot pubblicitario inedito

Sul sito ufficiale dell’adattamento animato di Tokyo Ghoul:re è stato recentemente pubblicato un nuovo spot pubblicitario che anticipa la tanto attesa conclusione della storia di Ken Kaneki. Non a caso, il filmato definisce i prossimi episodi della serie come il “capitolo finale” di Tokyo Ghoul.

Visionabile in chiosa all’articolo, lo spot pubblicitario dura solo quindici secondi, sufficienti per mostrarci la splendida Touka Kirishimi, Ken Kaneki e buona parte dei personaggi che ritroveremo nel mese di ottobre 2018. La seconda parte di Tokyo Ghoul:re, infatti, esordirà sul circuito televisivo nipponico fra poco più di un mese e mezzo, ma sfortunatamente non conosciamo ancora né la data di lancio ufficiale, né il numero di episodi di cui essa si comporrà.



La prima parte dell’anime, invece, è stata trasmessa a partire dallo scorso 3 aprile, concludendosi dopo 12 episodi soltanto. In Italia gli episodi di Tokyo Ghoul:re sono disponibili sulla piattaforma di streaming gratuita (e legale) VVVVID, che inizialmente ha accolto nel proprio catalogo la versione sottotitolata in italiano. Nelle ultime settimane, invece, la piattaforma sta man mano pubblicando anche le puntante doppiate nell'italico idioma.

Sequel diretto di Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul:re è un manga scritto e illustrato da Sui Ishida. Serializzato sulle pagine della rivista nipponica Weekly Young Jump, il fumetto si è concluso lo scorso luglio, dopo 16 tankobon. In Italia, invece l'opera è edita da J-POP (Edizioni BD), che finora ci ha proposto solo i primi undici volumetti del manga.